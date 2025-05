POL-LIP: Kreis Lippe/Extertal/Minden. 16-jährige Vermisste wieder da - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (27.05.2025, 22:45 Uhr) verlor ein 21-jähriger Lagenser die Kontrolle über seinen Seat Ibiza auf der Residenzstraße (L941) in Wahmbeck. In einer Rechtskurve überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach im Graben zum Liegen. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer aus Lemgo erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von ...

mehr