Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Wahmbeck. Kontrolle über Ibiza verloren - zwei Leichtverletzte.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend (27.05.2025, 22:45 Uhr) verlor ein 21-jähriger Lagenser die Kontrolle über seinen Seat Ibiza auf der Residenzstraße (L941) in Wahmbeck. In einer Rechtskurve überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach im Graben zum Liegen. Der Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer aus Lemgo erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort von einem Rettungsdienst behandelt. Der Unfall ereignete sich bei Dunkelheit und Regen, wodurch die Fahrbahn nass war. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine nicht angepasste Geschwindigkeit zum Verkehrsunfall geführt haben. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

