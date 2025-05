Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer stürzt mit Mitfahrerin.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27./28.05.2025) gegen 0:20 Uhr fuhr ein 44-jähriger Oerlinghauser mit seinem E-Scooter in der Siegfriedstraße, als er plötzlich stürzte. Dabei wurden er und seine 45-jährige Sozia leicht verletzt, beide wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich auf einer geraden Straße bei Dunkelheit und Regen. Der E-Scooter wies keine Beschädigungen auf. Aufgrund des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutprobe des Fahrers entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist darauf hin: Don´t drink and drive! Die Promillegrenze für das Fahren mit einem E-Scooter entspricht der für das Fahren eines Autos. Bei Überschreitung dieser Grenzen müssen die Fahrer mit Bußgeldern bzw. einem Strafverfahren und dem Verlust des Führerscheins rechnen.

