POL-LIP: Bad Salzuflen. Infolge Alkoholgenusses mit Lkw verunfallt.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (26.05.2025) kam es um 15:40 Uhr an der Kreuzung Walhallastraße/Rudolph-Brandes-Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen, darunter drei Kinder, leicht verletzt wurden und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein 33-jähriger Fahrer aus Hamburg missachtete die rote Ampel und fuhr mit seinem VW von der Walhallastraße in Richtung der Lockhauser ...

mehr