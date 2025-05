Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rote Ampel missachtet.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (26.05.2025) kam es um 15:40 Uhr an der Kreuzung Walhallastraße/Rudolph-Brandes-Allee zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt fünf Personen, darunter drei Kinder, leicht verletzt wurden und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Ein 33-jähriger Fahrer aus Hamburg missachtete die rote Ampel und fuhr mit seinem VW von der Walhallastraße in Richtung der Lockhauser Straße in die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit einem Ford Focus, gelenkt von einer 27-jährigen Bad Salzuflerin, sowie einem VW Polo, gefahren von einem 57-jährigen Bad Salzufler. Beide Fahrzeuge befuhren die Kreuzung bei grünem Licht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet; sein Führerschein wurde sichergestellt.

