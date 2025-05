POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Sachbeschädigung durch Graffiti.

Lippe (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (26./27.05.2025) versuchte ein unbekannter Täter in einen Kiosk an der Langen Straße einzubrechen. Die Eingangstür wurde eingetreten. Es wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Polizei Lippe bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Umgebung des Kiosks. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat ...

