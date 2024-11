Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der L550 zwischen den Ortschaften Hilsbach und Weiler --PM Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Abend, gegen 19:00 Uhr ereignete sich im Bereich des Ortseinganges Hilsbach ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, auf der L550 (Marktstraße). Ein 35-jähriger Dacia-Fahrer, welcher zuvor aus Richtung Weiler kam, geriet aus bislang noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr, kollidiert dort seitlich mit einer 24-jährigen VW-Fahrerin und prallte im weiteren Fortgang frontal auf eine Straßenlaterne. Durch die Kollisionen erlitt der Dacia-Fahrer nicht näher bekannte Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in eine umliegende Klinik gebracht. Der unfallbedingt nicht mehr fahrbereite Dacia musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ferner musste die Stadt Sinsheim und der örtliche Energieversorger zur Sicherung der Straßenlaterne verständigt werden. Ersten Ermittlungen zufolge ist der Unfallverursacher wohl nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand zur Unfallzeit ggfs. unter dem Einfluss von Medikamenten. Der Unfallschaden wird derzeit auf 11.000 EUR beziffert. Weitere Ermittlungen erfolgen durch das örtlich zuständige Polizeirevier Sinsheim.

