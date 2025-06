POL-LG: ... noch Restplätze für Sa., 28.06. verfügbar! Jetzt online buchen! -> Lassen sie Ihr Fahrrad/Pedelec bei der Polizei Lüneburg codieren: Fahrräder vor Diebstahl schützen - Anmelde-Links online ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

... noch Restplätze für Sa., 28.06. verfügbar! Jetzt online buchen! -> Lassen sie Ihr Fahrrad/Pedelec bei der Polizei Lüneburg codieren: Fahrräder vor Diebstahl schützen - Anmelde-Links online ++

Lüneburg

Sichern Sie ihr Fahrrad oder Pedelec vor Diebstahl. Die Polizei in der Region bietet jährlich verschiedene Termine an. Schützen Sie Ihr Eigentum und machen Sie ihre Zweiräder für Diebe "unattraktiv".

Hintergrund:

Steigende Temperaturen und Sonnenschein bringen viele Menschen im Frühjahr wieder dazu ihre Fahrräder zu nutzen. Gerade in Zeiten von Klimawandel und erhöhten Kraftstoffpreisen sind Fahrräder und Pedelecs in den Städten und Landkreisen in Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen angesagte Fortbewegungsmittel. Trotz gesunkener Fallzahlen sind Fahrräder und hochwertige Pedelecs nicht nur im Bereich der Beschaffungskriminalität "heiß" begehrt! "Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihr Fahrrad oder auch das Pedelec vor Diebstahl", appelliert die Polizei.

Die Codierung erleichtert der Polizei das Aufklären von Fahrraddiebstählen; aber ein weiter wichtiger Aspekt des Codierens ist der Präventionsgedanke, denn ein codiertes Fahrrad schreckt in fast allen Fällen nach außen sichtbar Diebe ab.

Die Codieraktionen der Polizei sind kostenlose Serviceleistungen, die wir gerne anbieten.

Neben Fahrrädern codieren wir natürlich auch E-Bikes, Pedelecs und Fahrradanhänger. Für die Codierung bzw. Registrierung bitte neben den Fahrrädern einen Eigentumsnachweis und Ausweis mitbringen! Codier-Termine der Polizei 2025

Samstag, 28.06.2025, 09:00 - 13:00 Uhr, Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, Auf der Hude 1, 21339 Lüneburg

Anmelde-Link zu den Terminen https://terminplaner6.dfn.de/b/d8048831d33eecc078c076b98aa3a35d-1284842

Weitere Termine für 2025 sind in Planung - Wir informieren rechtzeitig!

