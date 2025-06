Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Drogenkriminalität" ++ Einbruch in Humuswerk - Werkzeuge mitgenommen ++ mit "Blitzer" kollidiert ++

Lüneburg (ots)

Presse - 26.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Drogenkriminalität" - weitere Kontrollen und Präsenzmaßnahmen folgen

Ihre Schwerpunktkontrollen "Straßen- und Drogenkriminalität" setzte die Polizei auch in den Nachmittags- und Abendstunden des 25.06.25 im Bereich der Lüneburger Innenstadt fort. Bei der Ratsmühle konnten Einsatzkräfte gegen 20:30 Uhr einen 17-Jährigen nach einer szenetypischen Übergabe von Drogen kontrollieren. Die Beamten stellten bei dem Jugendlichen mehrere Konsumeinheiten mit Marihuana sowie eine größere Menge Bargeld sicher. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde weiteres Marihuana und Bargeld gefunden.

Gegen 20:00 Uhr stellten Polizeibeamte bei der Kontrolle des 21-Jährigen in der Ilmenaustraße parallel Crack sicher. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Bereits in den letzten Wochen und Monaten führte die Polizei entsprechende Schwerpunktkontrollen u.a. im Innenstadtbereich durch und wird diese auch in den Sommermonaten fortsetzen.

Lüneburg - Ladendieb reißt sich los

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann nach einer Tat in den Mittagsstunden des 25.06.25 in einem Markt der Grapengießerstraße. Der Mann hatte gegen 12:00 Uhr mehrere Parfums an sich genommen und den Laden verlassen. Ein Ladendetektiv sprach den Mann an und hielt ihn fest. Der Täter riss sich jedoch los und ergriff zu Fuß die Flucht. Der Dieb hatte einen Vollbart, trug eine dunkle Jacke, weiße Sneaker und ein "Fleckentarn-Basecap". Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Rullstorf - Weidetor samt Kette gestohlen

Ein Weidetor aus Metall samt Kette stahlen Unbekannte im Verlauf des Junis von einer Weide in der Verlängerung des Nutzfelder Weg. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137-80887-0, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Neu Wendischthun - Einbruch in Humuswerk - Werkzeuge mitgenommen

In das Betriebsgebäude des Humuswerks im Kühneweg in Neu Wendischthun brachen Unbekannte im Zeitraum vom 23. Auf den 24.06.25 ein. Die Täter beschädigten die Eingangstür, gelangten ins Gebäude und nahmen eine Leiter, eine Motorkettensäge sowie einen Akku-Starter mit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel. 038841-61950, entgegen.

Lüneburg - betrunkener Autofahrer lenkt mehrfach in den Gegenverkehr - 1,2 Promille - Führerschein sichergestellt

Den Führerschein eines 79-Jährigen stellte die Polizei in den frühen Abendstunden des 25.06.25 im Rahmen einer Straßenverkehrsgefährdung sicher. Der Senior hatte gegen 17:40 Uhr auf der Kreisstraße 53 mehrfach seinen Pkw Audi auf die Gegenfahrbahn gelenkt, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten, um eine Kollision zu vermeiden. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,2 Promille fest. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Eine 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Ford Fiesta aus Salzwedel stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 25.06.25 in der Königsberger Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht (mehr) im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - mehrere Parzellen in Kleingartenverein aufgebrochen

In insgesamt drei Parzellen im Kleingartenverein in der Groß Liederner Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.06.25 ein. Dabei wurden u.a. Lebensmittel aus den Parzellen mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ins Gesicht geschlagen - Platzverweis erhalten - in Gewahrsam genommen

Einem ihm nicht bekannten 26-Jährigen schlug ein 37 Jahre alter Uelzener in den frühen Abendstunden des 25.06.25 am ZOB in der Hoefftstraße unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Beide Männer waren dabei gegen 18:00 Uhr stark alkoholisiert. Alarmierte Polizeibeamte erteilten dem Aggressor einen Platzverweis. Nachdem dieser weiterhin aggressiv auftrat und betrunken mit dem Fahrrad herum, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Eimke - Hasen ausgewichen - mit Baum kollidiert - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 59 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford Focus in den Abendstunden des 25.06.25 auf der Kreisstraße 9. Die Frau war gegen 19:50 Uhr zwischen Eimke und Wichtenbeck einem Hasen ausgewichen, verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem Baum. Die Frau aus Unterlüß wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Suhlendorf, OT. Wellendorf - von der Fahrbahn abgekommen - mit "Blitzer" kollidiert - hoher Sachschaden

Aus bis dato ungeklärter Ursache verunfallte ein 58 Jahre alter Fahrer eines Pkw Toyota Hilux in den späten Abendstunden des 25.06.25 auf der Bundesstraße 71. Der Mann aus Salzwedel war gegen 23:00 Uhr in einer Rechtskurve aus bis dato ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und kollidierte dort mit dem dort installierten Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung ("Blitzer"). Dieses wurde dadurch zerstört. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 40.000 Euro.

