POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 27.06.-29.06.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - Brandstiftung im Kleingartenverein

Auf bislang unbekannte Weise gerät am Freitagabend gegen 18 Uhr eine Gartenlaube im Lüneburger "Kleingartenverein Ilmenau" in Vollbrand. Personen werden dabei nicht gefährdet. Die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung dauern an. Hinweise zur Brandentstehung werden unter der Telefonnummer 04131-6072215 entgegengenommen. Adendorf - Jugendlicher wird beraubt Am Freitagabend gegen ca. 21:10 Uhr wird ein 14-Jähriger im Waldstück am Jugendzentrum Adendorf durch vier unbekannte Personen ausgeraubt. Es kann u.a. Bargeld erlangt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüneburg zu melden (04131-6072215).

Lüneburg - Vollbrand eines Pkw auf der Ostumgehung

Am Samstagvormittag gerät ein Pkw in Vollbrand. Während der 63-jährige Fahrzeugführer die Ostumgehung befährt, wird er durch Verkehrsteilnehmer auf eine starke Rauchentwicklung an seinem Pkw aufmerksam gemacht. Er kann den Pkw am Fahrbahnrand zum Stehen und sich selbst in Sicherheit bringen. Kurze Zeit darauf geht der Pkw in Flammen auf. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Ostumgehung in Fahrtrichtung Süden für einen längeren Zeitraum gesperrt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Lüneburg - Seniorin wird die Weiterfahrt mit ihrem Pkw untersagt

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer stoppt eine 86-Jährige in ihrem Pkw, da dieser einseitig nur noch auf der Felge fährt. Durch die Polizeibeamten werden Tests zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit durchgeführt. Diese bringen die Erkenntnis, dass deutliche Einschränkungen vorliegen. Der Führerschein wird einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei Lüneburg rät Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr dazu, sich regelmäßig einem ärztlichen "Fitness-Check" zu unterziehen, um die Sicherheit im Straßenverkehr für sich und andere Personen nicht zu gefährden.

Lüneburg - Wegweisungen nach häuslicher Gewalt

Mehrere Male wurde die Polizei an diesem Wochenende zu Fällen von häuslicher Gewalt im Lüneburger Stadtgebiet alarmiert. In zwei Fällen wurde eine Wegweisung von mehreren Tagen ausgesprochen. Ein weiterer Aggressor nächtigte im polizeilichen Gewahrsam. Auch im Landkreis kam es zu Gewalt im häuslichen Umfeld. Hier wurde ein Vater gegenüber seinen 14-jährigen Kindern handgreiflich.

Uelzen

Samstag gegen 21:30 Uhr auf dem Weinmarkt

Ein 28-jähriger Mann aus Uelzen verabreicht einer gleichaltrigen ihm fremden Frau einen Schlag ins Gesicht. Eine Frau, die zur Unterstützung eilt, wird ebenfalls angegriffen, was dazu führt, dass sie eine Verletzung an der Oberlippe davonträgt. Der Mann ergreift daraufhin die Flucht und wird im Zuge der polizeilichen Fahndung angetroffen. Während der Durchführung polizeilicher Maßnahmen attackiert der Mann die Beamten und schlägt sowie tritt diese, wodurch ein Polizist leicht verletzt wird. Nach dem Einsatz von Pfefferspray wird der Mann überwältigt und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Lüchow-Dannenberg

Körperverletzung auf dem Schützenfest

Am Freitag, den 27.06.2025, kam es kurz vor Mitternacht zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 19-jährigen Besucher des Schützenfestes in Lüchow. Im Rahmen der Streitigkeiten schlug der 21-jährige Beschuldigte dem Opfer ins Gesicht. Das Opfer verlor hierdurch das Bewusstsein und musste in der Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg behandelt werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Täter wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten eingeleitet.

Betrunkener Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 28.06.2025, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer in den Abendstunden einen PKW mit auffälliger Fahrweise im Bereich Küsten. Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Lüchow konnte das Fahrzeug stoppen und den 37-jährigen Fahrzeugführer kontrollieren. Die Beamten stellten daraufhin fest, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und er zudem eine hohe Alkoholisierung aufwies.

Die eingesetzten Beamten führten eine Blutentnahme durch und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer ein.

Körperverletzungen, tätlicher Angriff und Widerstand enden im Polizeigewahrsam

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. - 29.06.2025) verletzte ein 40-jähriger Beschuldigter mehrere Personen durch Schlagen, Treten und Beißen in einem Ortsteil von Wustrow. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme leistete der alkoholisierte Täter zudem Widerstand gegen die aufnehmenden Polizeibeamten und griff diese tätlich an. Er wurde in der Folge in Gewahrsam genommen und verbrachte die nächsten Stunden in einer Gewahrsamszelle des Polizeikommissariats Lüchow.

Gegen den Beschuldigten wurden die im Raum stehenden Strafverfahren eingeleitet.

