POL-LG: ++ Waldboden brennt - "Achtung Waldbrandgefahr!" ++ Streitgespräch über die Verkehrsregeln endet mit Schubser ++ Desinfektionsspender von Hütte am Wildgehege brannte ++

Presse - 01.07.2025 ++

Lüneburg

Reinstorf - Anhänger mit Motorroller brennen

Zu einem Brand eines Anhängers mit einem Motorroller Piaggio kam es in den Abendstunden des 30.06.25 in der Wendenstraße. Während einer Transportfahrt geriet das Anhängergespann gegen 20:30 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand und brannte komplett aus. Es entstand ein Sachschaden von einigen tausend Euro. Ursächlich könnte eine kürzlich neu eingesetzte Batterie sein. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Streitgespräch über die Verkehrsregeln endet mit Schubser - Polizei ermittelt

Zu einem Streitgespräch inkl. Beleidigungen sowie einem Schubser kam es in den Nachmittagsstunden des 30.06.25 am Fahrbahnrand/Gehweg Am Alten Eisenwerk. Ein 63-Jähriger hatte gegen 17:30 Uhr einen 60 Jahre alten Radfahrer darauf hingewiesen, dass dieser auf der "falschen Straßenseite" unterwegs war. Im Rahmen eines folgenden Streitgesprächs schubste der 63-Jährigen den 60-Jährigen, so dass dieser vom Gehweg auf die Fahrbahn fiel. Parallel kam es zu wechselseitigen Beleidigungen. Die Polizei ermittelt nun.

Lüneburg - betrunken unterwegs - 1,6 Promille - Führerschein sichergestellt

Einen 55 Jahre alten Fahrer eines Pkw Renault stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 30.06.25 auf der Bundesstraße 209/Ostumgehung. Der Fahrer war zuvor gegen 22:50 Uhr mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest. Neben der Blutentnahme stellten die Beamten im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens den Führerschein des 55-Jährigen sicher.

Bleckede - Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt - schwer verletzt

Schwerere Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Fahrer eines Pedelecs in den Abendstunden des 30.06.25 in der Elbuferstraße. Der junge Mann war gegen 21:15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße Am Hafen in Richtung Elbuferstraße unterwegs, missachtete die Vorfahrt eines Kraftomnibusses, so dass dieser den Pedelec-Fahrer touchierte. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Trebel, OT. Gedelitz - Waldboden brennt - "Achtung Waldbrandgefahr!"

Zu einem Brand von gut 100 Quadratmetern Waldboden kam es in den Nachmittagsstunden des 30.06.25 im Bereich Gedelitz. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz und verhinderte einen größeren Schaden.

Polizei und Feuerwehr mahnen und informieren in diesem Zusammenhang:

Aufgrund der steigenden Temperaturen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den kommenden Tagen vor teils extrem hoher Waldbrandgefahr in einzelnen Regionen Niedersachsens. Besonders betroffen sind derzeit die Landkreise Gifhorn und Helmstedt sowie der Bereich Celle, wo laut Waldbrandgefahrenindex die zweithöchste Warnstufe (Stufe 4 von 5) erreicht wird. Am Dienstag wird sich die Gefahr auf das südliche und östliche Niedersachsen ausweiten, für Mittwoch wird in einigen Gebieten sogar die höchste Warnstufe erwartet.

Waldbrandgefahr im Blick

Wie schnell ein Waldbrand entstehen kann ... Für das Entstehen eines Waldbrandes braucht es zwei Dinge: leicht entzündliches Material und einen brennenden Funken, der das Feuer entzündet. In den Sommermonaten gibt es in unseren Wäldern und im Offenland häufig viel brennbares Material. Meist findet ein Feuer im Gras seinen Ursprung. Reisig, Äste und - zum Glück im seltensten Fall - die Baumkronen können das Feuer zusätzlich nähren. Aber nicht alle Wälder sind gleich gefährdet. Vergraste Wälder, wie es sie bedingt durch den Klimawandel immer häufiger gibt, oder lichte Nadelwälder mit einer Grasschicht sind besonders feuerempfänglich. Damit ein Waldbrand ausbrechen kann, kann bereits ein Funke reichen. Ein Waldbrand kann durch verschiedene Dinge ausgelöst werden. Hier sind einige Beispiele: - Ein weggeworfener Zigarettenstummel - Grillkohle, die nicht ordentlich entsorgt wurde - Ein nicht richtig gelöschtes oder nicht ausreichend abgesichertes Lagerfeuer - Ein Auto, dessen heißer Katalysator über ausgetrocknetem Gras geparkt wurde - Eine festgefressene Bremse bei der Eisenbahn - Das Verbrennen von Laub und Pflanzenresten im Garten oder auf Feldern - Funkenflugschlag von heiß gelaufenen Erntemaschinen - Selbstentzündung phosphorhaltiger Munitionsreste bei heißem Wetter - Vorsätzlich gelegte Feuer Die meisten Waldbrände sind sehr klein und durch die Arbeit unserer Feuerwehr schnell eingedämmt. Ein schneller Eingriff ist entscheidend. Ein Feuer kann sich aber auch bei entsprechenden Ausgangslagen schnell entwickeln oder über einen längeren Zeitraum schwelen. Trockener Wind, geringe Luftfeuchtigkeit und viel brennbares Material können die Ausbreitung eines Waldbrandes verstärken.

Keine Funken, kein Feuer:

Verantwortungsvoller Umgang mit Wald und Natur! Die allermeisten Waldbrände entstehen durch menschliches Tun. Ein Funke von einem Gewitterblitz kann nach einer langen Trockenperiode zwar das Feuer entfachen, doch in der Regel wird es durch den zugehörigen Regen sofort gelöscht. Damit Waldbrände vermieden werden können, ist es wichtig, folgende Punkte zu beachten: In der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober ist es im Wald und in der freien Landschaft verboten, ein Feuer anzuzünden oder gar zu rauchen. - Grillen ist ausschließlich nur an dafür vorgesehenen Grillplätzen erlaubt. - Stellen Sie Autos mit Katalysatoren nicht über trockenem Gras ab. - Blockieren Sie mit Ihren Fahrzeugen keine Waldwege, da sie als Rettungswege dienen. - Werfen Sie keine brennenden oder glimmenden Gegenstände, wie zum Beispiel Zigarettenkippen, weg. - Seien Sie aufmerksam und melden Sie jeden Waldbrand sofort unter der Notrufnummer 112. Indem wir diese Vorsichtsmaßnahmen beachten, können wir dazu beitragen, Waldbrände zu verhindern und unsere Wälder zu schützen. Weisen Sie bitte auch andere Waldbesuchende auf die Notwendigkeit der Einhaltung hin und erklären Sie es auch Ihren Kindern. Unser Wald ist ein hohes Gut!

Weitere Infos unter ... https://www.niedersachsen.de/notfallmonitor/tipps/waldbrandgefahr/brennpunkt-wald-223968.html

Uelzen

Uelzen - Desinfektionsspender von Hütte am Wildgehege brannte - geringer Sachschaden - Jugendliche beobachtet

Zu einem Brand eines Desinfektionsspenders im Bereich einer Hütte beim Wildgehege im Fichtengrund kam es in den späteren Abendstunden des 30.06.25. Ein Spaziergänger konnten das Feuer gegen 21:30 Uhr löschen, so dass nur geringer Sachschaden entstand. Zuvor wurden u.a. zwei Jugendliche dort im Umfeld als verdächtige Personen beobachtet. Bereits in der Vorwoche war es zu zwei Bränden im Umfeld des Wildgeheges gekommen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - "Der Unterschied zwischen Mein & Dein" - "Langfinger" landet im Polizeigewahrsam

Gleich mehrfach wurde ein 51-Jähriger im Verlauf des 30.06.25 in Bad Bevensen beim "Klauen"/Ladendiebstahl ertappt. Letztmalig gegen 13:30 Uhr beim Diebstahl von Kopfhörern/Lautsprecher in einem Einkaufsmarkt in der Medinger Straße. Er konnte dabei beobachtet, festgehalten und der Polizei übergeben werden. Zuvor hatte der Mann an anderer Örtlichkeit auch Würste sowie einen E-Scooter mitgenommen. Neben den eingeleiteten Strafverfahren nahmen die Beamten den Mann aus der Region auch zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam.

Ebstorf - Geldbörse verschwindet beim Einkauf - Polizei mahnt

Die Geldbörse eines 77-Jährigen griffen sich Taschendiebe in den Nachmittagsstunden des 30.06.25 in einem Einkaufsmarkt im Kiebitzkamp. Dabei nutzten die Täter gegen 14:15 Uhr eine günstige Gelegenheit und nahmen die Geldbörse des Seniors aus einer mitgeführten Tasche am Einkaufswagen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsache (am besten in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Uelzen - Seitenscheibe von Pkw eingeschlagen - Notebook weg

Die Seitenscheibe eines in einer Tiefgarage in der Taubenstraße abgestellten Pkw Mercedes Citan schlugen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 27. Und 30.06.25 ein. Die Täter konnten anschließend u.a. ein Notebook sowie eine Musik-Box mitgehen lassen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

