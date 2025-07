Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ... die Polizei kontrolliert - Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel- und Straßenkriminalität" - Hausdurchsuchung beim "Verkäufer" ++ Pkws aufgebockt - Reifen demontiert - Täter gestört ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.07.2025 ++

Lüneburg

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert - Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel- und Straßenkriminalität" - Hausdurchsuchung beim "Verkäufer"

Ihre Schwerpunktkontrollen "Betäubungsmittel- und Straßenkriminalität" in der Lüneburger Innenstadt setzte die Polizei auch in den Nachmittags- und Abendstunden des 03.07.25 fort. Dabei kontrollierte die Polizei auch durch Zivilstreifen an verschiedenen Örtlichkeiten.

Bei der Ratsmühle konnten Einsatzkräfte gegen 16:00 Uhr u.a. einen 17-Jährigen beim "Dealen" auf frischer Tat ertappen. Bei ihm fanden die Beamten mehrere Konsumeinheiten Kokain sowie Marihuana. Im Anschluss durchsuchten Ermittler in Absprache mit der Staatsanwaltschaft und dem Amtsgericht auch die Wohnanschrift des Mannes. Dabei wurden auch Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie nicht zugelassene "Vapes" beschlagnahmt.

Parallel kontrollierten und überprüften die Beamten weitere Personen. Weitere Kontrollen folgen ...

Lüneburg - Pkws aufgebockt - Reifen demontiert - Täter gestört

Von insgesamt drei auf dem Gelände eines Autohauses in der Hamburger Straße ausgestellten Pkw (Neuwagen) demontierten Unbekannte in der Nacht zum 03.07.25 jeweils die Reifen. Die Fahrzeuge hatte sie dabei auf Steine aufgebockt. Die Täter wurden vermutlich gestört, so dass sie an einem Pkw nicht ganz fertig wurden und auch alle Reifen im weiteren Bereich zurückließen. Dadurch entstand nur geringer Schaden. Die Polizei ermittelt. Hinweise auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Deutsch Evern - Geldbörse während des Einkaufs gestohlen

Die Geldbörse einer 82-Jährigen stahl ein Unbekannter in den Morgenstunden des 02.07.25 in einem Einkaufsmarkt Am Alten Landhaus. Dabei nutzte der Täter gegen 10:15 Uhr eine günstige Gelegenheit und griff sich unbemerkt die Börse aus der am Rollator befindlichen Handtasche der Seniorin. Mit einer erbeuteten EC-Karte konnte der Täter in der Folge Bargeld abheben, so dass ein Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (am Besten in geschlossenen Taschen) am Körper!"

Lüchow-Dannenberg

Zernien - Auseinandersetzung bei Festival - mehrere Männer schlagen mehrere Männer

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Rahmen eines Festivals auf einer Grünfläche in der Industriestraße in den Nachtstunden zum 04.07.25. Gegen 04:15 Uhr hatten mehrere Unbekannte insgesamt fünf Teilnehmern des Festivals im Alter von 18 bis 26 Jahren mit der Hand bzw. Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow, OT. Grabow - Autofahrerin verunfallt - mit Holzschuppen kollidiert

Leichte Verletzungen erlitt eine 66 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Caddy in den Nachmittagsstunden des 03.07.25 Am Rott. Die Frau war gegen 14:30 Uhr aus ungeklärter Ursache auf den linken Grünstreifen gekommen, kollidierte mit einem Verkehrszeichen sowie einem Holzschuppen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Trebel - mit Baum kollidiert - leicht verletzt

Mit einem Baum kollidierte ein 32 Jahre alter Fahrer eines Pkw Mitsubishi in den Nachmittagsstunden des 03.07.25 auf der Kreisstraße 2. Der Mann war gegen 14:45 Uhr zwischen Gedelitz und Dünsche aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, lenkte gegen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier touchierte er einen Baum und blieb auf einem Feld stehen. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - im leerstehenden Gebäude gezündelt - Feuerwehr im Einsatz - Polizei ermittelt

Vermutlich insgesamt drei Jugendliche/Heranwachsende zündelten in den späteren Abendstunden des 03.07.25 in einem leerstehenden/ abbruchreifen Gebäude (ehem. Kinderspieleland), Emsberg. Passanten bemerkten gegen 21:00 Uhr eine Rauchentwicklung sowie drei sich entfernende Personen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Kleinbrand. Es entstand aufgrund des baulichen Zustands des Gebäudes geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Rosche, OT Göddenstedt - Waldfläche brennt - Feuerwehr löscht

Zum Brand einer Waldfläche von gut 5.000 Quadratmetern kam es in den Nachmittagsstunden des 03.07.25 im Bereich eines Verbindungsweges zwischen der Kreisstraße 16 und der Bundesstraße 248. Der Brand war gegen 16:15 Uhr vermutlich im Bereich eines Wegesrandes entstand und breitete sich in Windrichtung aus. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Uelzen - Duo nach Ladendiebstahl ermittelt - zu Hause aufgesucht

Nach der zeitnahen Auswertung von Videomaterial konnte die Polizei zwei 46 (weiblich) und 56 Jahre (männlich) alte Ladendiebe nach einem Diebstahl in einem Baumarkt in der Bahnhofstraße in den Mittagsstunden des 03.07.25 schnell ermitteln. Das Duo hatte gegen 12:00 Uhr diverse Gegenstände nach entfernen der Verpackung aus dem Markt abtransportieren/stehlen können. Durch die zeitnahe Auswertung und Anzeige bei der Polizei, konnten Ermittler die Ladendiebe schnell identifizieren und zu Hause an ihrer Wohnanschrift aufsuchen. Dort konnten die geklauten Gegenstände im Wert von mehr als 300 Euro sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell