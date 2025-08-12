Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer
Schleiz (ots)
Am Montag, gegen 10.45 Uhr, befuhr der 71-jährige Fahrer eines Motorrades die Straße aus Richtung Oberböhmsdorf kommend in Fahrtrichtung Schleiz. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in der weiteren Folge. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.
