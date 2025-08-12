LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Tegau (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 22.00 Uhr, befuhr der 64-jährige Fahrer eines PKW die Straße von Tegau kommend in Richtung Krölpa. Aus bisher unbekannter Ursache geriet er nach rechts auf die Bankette, kam ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war ...

mehr