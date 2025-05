Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Einbruch in zwei Lagerhallen einer Firma

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Am Bahndamm; Tatzeit: zwischen 27.05.2025, 18.00 Uhr und 28.05.2025, 05.45 Uhr;

In zwei Lagerhallen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Am Bahndamm in Ahaus-Wessum. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen drangen die Einbrecher gewaltsam in die Hallen ein, deren Zugänge durch Rolltore gesichert waren. Die Unbekannten machten sich in einem der Gebäude einen abgestellten Gabelstapler zunutze, um mehrere Baumaschinen und Werkzeuge abzutransportieren. Aus der zweiten Halle wurden persönliche Gegenstände wie Angelruten und Felgen gestohlen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

