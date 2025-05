Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Maria Veen - Unfallflucht begangen

Reken (ots)

Unfallort: Reken-Maria Veen, Poststraße;

Unfallzeit: 26.05.2025, 15.15 Uhr;

Einen schwarzen BMW 420I beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Reken-Maria Veen. Am Montagnachmittag stand das Auto auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Poststraße. Durch aufmerksame Zeugen wurde ein Mann beobachtet, der einen Einkaufswagen schob. Nachdem er diesen kurzzeitig abstellte, setzte sich der Einkaufswagen in Bewegung und prallte gegen das geparkte Fahrzeug. Eine Begleitperson, die sich in einem Krankenfahrstuhl befand, machte den Verursacher zwar noch auf den rollenden Einkaufswagen aufmerksam. Er war jedoch zu weit entfernt, um ein Zusammenstoßen des Wagens mit dem geparkten Pkw zu verhindern. Ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher fußläufig in Richtung Gärtnerei. Der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 40 - 60 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß, blonde kurze Haare. Er trug ein gelbes T-Shirt und eine Brille. Der Mann hatte eine Behinderung an der rechten Hand und ein auffälliges Gangbild. Die männliche Begleitperson konnte ebenfalls beschrieben werden: etwa 40 - 60 Jahre alt, braune kurze Haare. Zur Unfallzeit fuhr diese einen elektrischen Krankenfahrstuhl. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell