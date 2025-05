Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Mehrere Gräber beschädigt

Borken (ots)

Tatort: Borken, Butenwall;

Tatzeit: 26.05.2025, 12.00 Uhr und 27.05.2025, 08.00 Uhr;

Insgesamt neun Gräber mutwillig beschädigt - das ist die Bilanz einer Serie von Sachbeschädigungen, die sich in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen auf dem Friedhof am Butenwall in Borken ereignet haben. Unbekannte Täter zerstörten Grablichter und Friedhofsvasen und verursachten dadurch nicht nur einen materiellen, sondern auch emotionalen Schaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

