POL-BOR: Verdacht eines Sexualdelikts in einem Kindergarten in Gronau - Ermittlungen noch am Anfang

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Wieferthook; Tatzeit: 26.05.2025, 17.30 Uhr; Die Geldkassette eines Hofladens hat ein Unbekannter am Montagabend in Gronau-Epe aufgebrochen. Der Dieb betrat gegen 17.30 Uhr die "Eierhütte" an der Straße Wieferthook, brach die Kasse auf und entwendet Bargeld in Höhe von ca. 110 Euro. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb) Kontakt für ...

