POL-BOR: Südlohn - Polizei stellt Cannabispflanzen und Aufzuchtanlage sicher

Südlohn (ots)

Rund 600 Cannabispflanzen unterschiedlichen Reifegrads, dazu das komplette technische Equipment für ihre Aufzucht und ein festgenommener Tatverdächtiger - so lautet die Bilanz einer polizeilichen Maßnahme am Montag in Südlohn. Kräfte der Polizei hatten dort ein gewerbliches Gebäude in den Fokus genommen. Sie trafen dort nicht nur auf die illegal aufgezüchteten Drogen samt der entsprechend aufwendigen Gerätschaften. Auch zwei Personen hielten sich dort auf. Einen 60 Jahre alten Mann konnten die Beamten noch am Tatort festnehmen - er soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt werden, um gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl zu erwirken. Dem zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht, die er über ein angrenzendes Firmengelände ergriff. Zu diesem Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Der Flüchtige hat kurze, dunkle Haare und einen Vollbart in der Art eines etwas längeren Drei-Tages Barts. Bekleidet war er mit einem hellgrauen Jogginganzug. Bei der umfangreichen Sicherstellung der Drogenpflanzen und der Gerätschaften unterstützte das Technische Hilfswerk die Polizei. Darüber hinaus nahmen Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers die Vorrichtungen in Augenschein, mit denen die Täter nach ersten Erkenntnissen elektrischen Strom illegal abgezweigt hatten, um ihre Drogenplantage betreiben zu können. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer zu der flüchtigen Person oder zum beschriebenen Sachverhalt Hinweise geben kann, sollte sich mit der zuständigen Kriminalinspektion 1 in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung setzen. (to)

