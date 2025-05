Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kircheninsel;

Unfallzeit: 26.05.2025, 16.10 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall geflüchtet ist der Fahrer eines Fatbikes in Gronau. Am Montagnachmittag befuhr ein 54-Jähriger aus Gronau gegen 16.10 Uhr mit seinem Auto die Straße Kircheninsel in Richtung Mühlenplatz. Auf Höhe des Parkplatzes eines Bekleidungsgeschäftes querte ein Fatbike-Fahrer die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto, wobei der Radfahrer gegen die Fahrerseite prallte. Der Unbekannte fuhr ohne anzuhalten in Richtung Laga-Gelände davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Flüchtige konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 14 - 16 Jahre alt, schwarze Haare, braune Augen. Zur Unfallzeit trug er einen schwarzen Adidas-Pullover, eine schwarze Weste und eine graue Jogginghose. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell