Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auf Kupfer abgesehen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Van-Delden-Straße;

Tatzeit: zwischen 26.05.2025, 16.00 Uhr, und 27.05.2025, 19.00 Uhr;

Auf Metall abgesehen hatten es bislang Unbekannte in Ahaus. Die Täter entwendeten von einem Mehrfamilienhaus an der Van-Delden-Straße ein Kupferfallrohr. Um an ihre Beute zu gelangen, demontierten sie die Schellen, womit die Rohre befestigt waren. Zu der Tat kam es zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell