Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wessum - Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wessum, Am Bahndamm; Tatzeit: zwischen 27.05.2025, 18.45 Uhr, und 28.05.2025, 06.30 Uhr;

Werkzeuge aus einem Transporter gestohlen haben Unbekannte in Ahaus-Wessum. Das Fahrzeug hatte auf einem Firmengelände an der Straße Am Bahndamm gestanden. Wie die Täter auf das Grundstück gelangten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Unbekannten durchwühlten einen unverschlossenen Container. Aus dem Container wurden keine Gegenstände entwendet. Zudem schlugen die Unbekannten eine Scheibe eines Mercedes Sprinters ein, um in das Innere zu kommen. Die Einbrecher erbeuteten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Das Geschehen hat sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ereignet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

