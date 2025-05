Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fußgängerin leicht verletzt - Verursacher flüchtet

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;

Unfallzeit: 28.05.2025, 07.30 Uhr;

Leichte Verletzungen bei einem Unfall erlitten hat eine Fußgängerin am Mittwochmorgen in Gronau. Gegen 07.30 Uhr befand sich eine 51-Jährige Mitarbeiterin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Enscheder Straße, um Reinigungsarbeiten durchzuführen. Während sie sich bückte, um Unrat vom Boden aufzuheben, setzte ein Pkw-Fahrer zurück und übersah dabei die Frau. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Geschädigte leicht verletzt wurde. Durch Rettungskräfte wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Es soll sich bei dem flüchtigen Wagen um einen blau-grauen Volvo mit Kennzeichen AH gehandelt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell