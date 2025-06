Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Überörtliche Hilfeleistung nach Unwetter

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: S3

Meldebild: Überörtliche Hilfeleistung

Datum: 01.06.2025

Uhrzeit: 06:16 Uhr

Einsatzort: Stadtgebiet Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen, Bereitschaft 1 Bezirk Düsseldorf

Die Bereitschaft 1 der Bezirksregierung Düsseldorf wurde am frühen Samstagmorgen zur überörtlichen Hilfeleistung in das Stadtgebiet Krefeld alarmiert worden. Dort war es in der Nacht zu Sonntag zu einer Vielzahl von unwetterbedingten Einsatzstellen gekommen.

Zwei Einsatzkräfte der Einheit Menzelen machten sich mit dem Mehrzweckfahrzeug auf dem Weg. Ab Moers bzw. Duisburg wurde dann die Stadt Krefeld mit der gesamten Bereitschaft angefahren. Zusammen mit weiteren Einsatzkräften und Einsatzmitteln aus dem Kreisgebiet wurden bis etwa 15:00 Uhr verschiedene Einsatzstellen in Krefeld abgearbeitet. Gegen 16:00 Uhr waren die Kameraden wieder wohlbehalten zurück in der Gemeinde.

Die Feuerwehr Krefeld berichtet über die Einsatzlage unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/6046376

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell