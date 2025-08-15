PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Brand eines Schuppens - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

In der Pivitsheider Straße brannte am Donnerstagabend (14.08.2025) gegen 19 Uhr ein Geräteschuppen auf dem Gelände eines Jugendzentrums. Die Feuerwehr löschte das Feuer, durch das der Schuppen vollständig zerstört wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung kann nach aktuellen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 1.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

