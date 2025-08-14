Polizei Bochum

POL-BO: Kind (6) bei Fahrradunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein sechsjähriges Kind zog sich am Mittwochnachmittag, 13. August, bei einem Fahrradunfall in Bochum schwere Verletzungen zu.

Der Junge befuhr gegen 15.05 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Ümminger Straße. Der Vater fuhr hinter ihm her. In Höhe der Unterführung am Bahnhof Langendreer West stürzte der Junge mit seinem Fahrrad und stieß dabei mit dem Kopf gegen einen in diesem Moment vorbeifahrenden Bus, der in Richtung "Auf den Holln" fuhr.

Eine Autofahrerin hielt an, leistete erste Hilfe und brachte den Jungen und seinen Vater anschließend ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5206 um Hinweise.

