Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall: Alkoholisierter Autofahrer (22) kollidiert mit mehreren geparkten Autos

Bochum (ots)

Ein Verletzter, hoher Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend, 13. August, im Bochumer Stadtzentrum ereignet hat.

Ein 22-jähriger Autofahrer aus Bochum war gegen 23.20 Uhr auf der Hattinger Straße in Richtung Weitmar unterwegs. In Höhe der Hausnummer 110 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einem geparkten Wagen und schob diesen in zwei weitere abgestellte Fahrzeuge. Das Auto des 22-Jährigen schleuderte weiter und kam letztlich auf dem Gehweg zum Stehen.

Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Die Beamten stellten das Handy, den Führerschein sowie das Fahrzeug des Bochumers sicher.

Nach einer ersten Schätzung ist ein Gesamtschaden in Höhe von 51.000 Euro entstanden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell