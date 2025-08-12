PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Wilhelm Z. ist wieder da!

Herne, Bochum (ots)

Der seit dem 11. August vermisste Wilhelm Z. ist wieder da.

Der 73-Jährige wurde wohlbehalten in Bochum angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

