Polizei Bochum

POL-BO: Update zur Vermisstenfahndung: Wilhelm Z. ist wieder da!

Herne, Bochum (ots)

Der seit dem 11. August vermisste Wilhelm Z. ist wieder da.

Der 73-Jährige wurde wohlbehalten in Bochum angetroffen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche und bittet darum, das veröffentlichte Foto nicht weiter zu verwenden.

