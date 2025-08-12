PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Autotür - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. August, in Witten entfernte sich ein E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise.

Der bislang unbekannte Rollerfahrer war gegen 6.50 Uhr auf dem Radstreifen der Pferdebachstraße in Fahrtrichtung Stockum unterwegs. Als er in Höhe der Hausnummer 103 an einem parkenden Auto vorbeifahren wollte, öffnete der Autofahrer zeitgleich die Tür.

Der E-Scooter-Fahrer kollidierte mit der Autotür und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand Sachschaden.

Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Er wird wie folgt beschrieben:

   - ca. 50 Jahre alt
   - 1,70 bis 1,80 m groß
   - normale Statur
   - "kaum Haare", "wenige Zähne"
   - helle Jeans
   - "ungepflegtes Aussehen"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 10:50

    POL-BO: Aktionstag am 14. August in Bochum: "Jung und Alt - Gemeinsam mit dem Rad unterwegs"

    Bochum (ots) - Omas, Opas und ihre Enkelkinder (und natürlich auch alle anderen Interessierten) sind herzlich willkommen beim Aktionstag "Jung und Alt - Gemeinsam mit dem Rad unterwegs", zu dem das Polizeipräsidium Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht Bochum am Donnerstag, 14. August, von 10 bis 18 Uhr auf den Parkplatz der Therme Am Ruhrpark / Kohlleppelsweg 45 ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 19:59

    POL-BO: Pedelec-Fahrer (64) bei Alleinunfall schwer verletzt

    Witten (ots) - Bei einem Alleinunfall am Montag, 11. August, in Witten-Vormholz hat sich ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 64-Jährige aus Lastrup gegen 17.15 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Am Berge. Auf Höhe der Einmündung Am Berge/ Vormholzer Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte. Dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren