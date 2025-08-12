Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Autotür - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. August, in Witten entfernte sich ein E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet um Hinweise.

Der bislang unbekannte Rollerfahrer war gegen 6.50 Uhr auf dem Radstreifen der Pferdebachstraße in Fahrtrichtung Stockum unterwegs. Als er in Höhe der Hausnummer 103 an einem parkenden Auto vorbeifahren wollte, öffnete der Autofahrer zeitgleich die Tür.

Der E-Scooter-Fahrer kollidierte mit der Autotür und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An dem Auto entstand Sachschaden.

Der Mann setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Er wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt - 1,70 bis 1,80 m groß - normale Statur - "kaum Haare", "wenige Zähne" - helle Jeans - "ungepflegtes Aussehen"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell