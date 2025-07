LPI-NDH: Tierischer Einsatz auf der Landstraße - Polizei bringt ausgebüxte Kuh sicher zurück auf die Weide

Südeichsfeld (ots) - In der Gemeinde Südeichsfeld im Unstrut-Hainich-Kreis führte eine Unkrautentfernung mittels Gasbrenner am Montag zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 16.30 Uhr geriet eine Hecke über eine Länge von etwa 15 Metern in Brand. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

