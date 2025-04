Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Warnmeldung - Diebstähle aus Autos vor Friedhöfen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ermittler der Polizei Hildesheim haben zwischen März und April dieses Jahres drei Diebstähle aus jeweils unverschlossenen Autos registriert, wobei sich die Tatorte in allen Fällen vor Friedhöfen befanden.

Bereits am 04.03.2025 wurde in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr vor dem Friedhof in der Straße Im Bockfelde eine Tasche, in der sich u.a. Bargeld befand, aus einem Mercedes gestohlen.

Vor dem Friedhof im Philosophenweg hatte ein Mann sein Fahrzeug am 04.04.2025 gegen 13:00 Uhr kurzzeitig nicht im Blick. Anschließend stellte er fest, dass aus dem unverschlossenen Auto seine Geldbörse fehlte.

Am vergangenen Sonntag (06.04.2025) kam es gegen 15:00 Uhr Im Bockfelde zu einer weiteren Tat. Während die Geschädigten damit beschäftigt waren, Blumen aus ihrem Mercedes auf den Friedhof zu tragen, nutzte eine unbekannte Person die Gelegenheit und entwendete ein Handy und Bargeld aus dem Pkw.

Vor dem Hintergrund dieser Taten möchte die Polizei die Bevölkerung sensibilisieren: Verschließen Sie Ihr Fahrzeug, unabhängig vom Abstellort, auch bei nur kurzer Abwesenheit immer und lassen Sie keine Wertsachen in ihrem Auto liegen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell