LPI-NDH: Hecke in Flammen

Niedersachswerfen (ots) - Am Montagmorgen musste der Inhaber eines Geschäfts in der Straße Am Bahnhof eine Sachbeschädigung feststellen. Bisherigen Ermittlungen zur Folge beschädigten unbekannte Täter in der vergangenen Nacht die Schaufensterscheibe durch den Wurf eines Steins. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten um Zeugenhinweise. Personen, die den Sachverhalt oder ...

