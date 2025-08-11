PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer (64) bei Alleinunfall schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Alleinunfall am Montag, 11. August, in Witten-Vormholz hat sich ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 64-Jährige aus Lastrup gegen 17.15 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Am Berge.

Auf Höhe der Einmündung Am Berge/ Vormholzer Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.

Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 64-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Leitstelle
Telefon: 0234 909-3099
E-Mail: leitstelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:32

    POL-BO: Flucht vor der Polizei: Beamte stellten Motorrollerfahrer (17)

    Bochum (ots) - Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren zwei Motorroller-Fahrer am Samstagabend, 9. August, an einem Streifenwagen in Bochum-Querenburg vorbei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf - und stellten einen der Flüchtigen. Gegen 19.10 Uhr wurden die Polizisten von den beiden Rollern, auf denen je ein Fahrer und eine Sozia saß, im Bereich der Marktstraße ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:58

    POL-BO: Kripo ermittelt nach Handtaschen-Raub und bittet um Hinweise

    Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich am Sonntag, 10. August, gegen 6.25 Uhr in Bochum ereignet hat. Eine 20-jährige Bochumerin war zu Fuß auf der Johanniterstraße unterwegs, als ihr nach aktuellem Stand ein unbekannter Mann entgegenkam, ihr einen Schlag versetzte und anschließend die Handtasche entriss. Danach flüchtete der Mann über ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:41

    POL-BO: Unfallflucht geklärt: Polizei stellt Herner Autofahrer (26)

    Herne, Recklinghausen (ots) - Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen, 10. August, in Herne-Baukau: Ein Autofahrer (23, aus Herne) geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zunächst flüchtete er - aber die Polizei konnte ihn stellen. Gegen 4.20 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Wagen auf der Nordstraße in Richtung der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren