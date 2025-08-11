POL-BO: Pedelec-Fahrer (64) bei Alleinunfall schwer verletzt
Witten (ots)
Bei einem Alleinunfall am Montag, 11. August, in Witten-Vormholz hat sich ein 64-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.
Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 64-Jährige aus Lastrup gegen 17.15 Uhr mit seinem Pedelec die Straße Am Berge.
Auf Höhe der Einmündung Am Berge/ Vormholzer Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.
Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den 64-Jährigen zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.
