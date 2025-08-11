Polizei Bochum

POL-BO: Flucht vor der Polizei: Beamte stellten Motorrollerfahrer (17)

Bochum (ots)

Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhren zwei Motorroller-Fahrer am Samstagabend, 9. August, an einem Streifenwagen in Bochum-Querenburg vorbei. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf - und stellten einen der Flüchtigen.

Gegen 19.10 Uhr wurden die Polizisten von den beiden Rollern, auf denen je ein Fahrer und eine Sozia saß, im Bereich der Marktstraße überholt. Die Beamten fuhren hinterher und zeigten Anhaltezeichen, doch die Motorrollerfahrer flüchteten mit hoher Geschwindigkeit durch das Stadtgebiet. Dabei gefährdeten sie auch andere Verkehrsteilnehmer.

Nach einer Weile verloren die Beamten zwar die Fahrzeuge aus dem Blick, trafen jedoch kurz darauf auf eine der Mitfahrerinnen (16, aus Bochum), die letztlich telefonisch den Kontakt zu einem der beiden Flüchtigen herstellte.

Ergebnis: Der Rollerfahrer (17, aus Bochum) stellte sich und gab zudem an, wo sie die Fahrzeuge abgestellt worden waren. Die Polizisten stellten die Fahrzeuge sicher und schrieben eine Anzeige - unter anderem wegen der Teilnahme an einem illegalen Kfz-Rennen, Fahrens ohne Führerschein und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Beteiligten wurden nach Abschluss der Maßnahmen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen nach dem zweiten Rollerfahrer dauern noch an. Deshalb bittet das Verkehrskommissariat jetzt den flüchtigen Fahrer sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell