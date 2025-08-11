Polizei Bochum

POL-BO: Kripo ermittelt nach Handtaschen-Raub und bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich am Sonntag, 10. August, gegen 6.25 Uhr in Bochum ereignet hat.

Eine 20-jährige Bochumerin war zu Fuß auf der Johanniterstraße unterwegs, als ihr nach aktuellem Stand ein unbekannter Mann entgegenkam, ihr einen Schlag versetzte und anschließend die Handtasche entriss.

Danach flüchtete der Mann über die Gußstahlstraße in Richtung Westring. Ein weiterer unbekannter Mann soll ihm per Handzeichen die Fluchtrichtung gezeigt und dann ebenfalls in diese Richtung gelaufen sein.

Die 20-Jährige war durch den Schlag gestürzt und hatte sich dabei leichte Verletzungen zugezogen, die eine Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelte.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt - ca. 1,80 m groß - "südländisches Aussehen" - bekleidet mit einer blauen Jeans, einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer Mütze - maskiert mit einem schwarzen Tuch

Die zweite Person soll etwas kleiner und ebenfalls "südländisch aussehend" sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell