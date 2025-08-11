Polizei Bochum

POL-BO: Unfallflucht geklärt: Polizei stellt Herner Autofahrer (26)

Herne, Recklinghausen (ots)

Schwerer Unfall am frühen Sonntagmorgen, 10. August, in Herne-Baukau: Ein Autofahrer (23, aus Herne) geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Zunächst flüchtete er - aber die Polizei konnte ihn stellen.

Gegen 4.20 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Wagen auf der Nordstraße in Richtung der A-42-Anschlussstelle Herne-Horsthausen unterwegs. Im Bereich der Kurve kurz vor der Kreuzung Horsthauser Straße geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Wagen einer 26-jährigen Recklinghäuserin zusammen. Im Anschluss flüchtete der 23-Jährige zu Fuß.

Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung gelang es den Polizeikräften, den Flüchtigen kurz darauf in der Nähe zu stellen. Die 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Da der Verdacht besteht, dass der 26-Jährige alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten den Führerschein sicher.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

