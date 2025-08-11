PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: Sicher unterwegs mit dem Rollator: Aktionstag am 13. August in Herne

Herne (ots)

Rund um das Thema "Sicher unterwegs mit dem Rollator" bietet die Polizei regelmäßig Aktionstage an. Nächster Termin ist am Mittwoch, 13. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr am Buschmannshof in Herne.

Bei der Anschaffung eines Rollators gibt es oft keine oder nur eine kurze allgemeine Einweisung und viele Fragen bleiben offen. Zudem gestaltet sich die Handhabung im Alltag durch hohe Bordsteine, Straßenbahnschienen oder Gullideckel ohne das richtige Training oft schwieriger, als vorerst angenommen.

Um diese Unsicherheiten zu bewältigen, stehen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention des Polizeipräsidiums Bochum gemeinsam mit dem Seniorenbüro der Stadt Herne, der HCR und der Verkehrswacht Wanne-Eickel allen Interessierten zur Verfügung, geben Antworten, Anleitungen und hilfreiche Tipps.

Zudem können auf einem Rollator-Parcours wieder verschiedene Alltagssituationen, wie etwa das sichere Gehen auf unterschiedlichen Untergründen sowie das Überwinden von Hindernissen, trainiert werden. Denn wer sicher mit seinem Rollator umgehen kann, kann seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr richten, was Unfällen effektiv vorbeugt. Ziel ist es, Mobilität zu fördern und die Eigenständigkeit durch den Rollator zu steigern - zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

