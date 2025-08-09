Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Witten: Pedelec-Fahrerin (55) schwer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Alleinunfall in Witten-Heven am Freitag, 8. August, hat sich eine 55-jährige Wittenerin schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 55-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Pedelec die Hevener Straße in Richtung Dorfstraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte.

Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Wittenerin zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell