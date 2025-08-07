PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bochum

POL-BO: In den Gegenverkehr geraten: Autofahrer (59) kommt ins Krankenhaus

Witten (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 6. August, in Witten-Heven ist ein 59-jähriger Autofahrer aus Witten schwer verletzt worden. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert am Steuer saß.

Gegen 17.45 Uhr war der Autofahrer auf der Kleinherbeder Straße in Richtung Universitätsstraße unterwegs. Auf dem kurvigen Abschnitt in Höhe der Einmündung Ölbachweg stieß er mit einem entgegenkommenden Autofahrer (37, aus Bochum) zusammen. Der 59-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus; der 37-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Wittener Alkohol getrunken hatte, weshalb ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Das Auto des 59-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Nach einer ersten Schätzung ist ein Gesamtschaden in Höhe von 33.000 Euro entstanden.

Einsatzkräfte sperrten den Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme. Die Straße wurde gegen 19.30 Uhr wieder freigegeben.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Jens Artschwager
Telefon: 0234 909 1023
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

