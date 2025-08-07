PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer (58) bei Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen, 6. August, zog sich ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu.

Der Bochumer bog gegen 6.30 Uhr aus dem Kreisverkehr an der Brenscheder Straße in die Bruchstraße ein. Als er nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund des leichten Gefälles bremsen wollte, blockierte die Vorderradbremse, so dass das Pedelec abrupt stehen blieb. Der Mann stürzte über seinen Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2025 – 08:20

    POL-BO: Schwer verletzt: Motorradfahrer (27) kommt ins Krankenhaus

    Herne (ots) - Schwerer Unfall in Herne: Ein Motorradfahrer (27, aus Gelsenkirchen) und ein Autofahrer (19, aus Herne) sind am Mittwochabend, 6. August, zusammengestoßen - der 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Rathausstraße. Dort fuhr der Motorradfahrer zunächst hinter dem Autofahrer. Als der 19-Jährige nach ...

    mehr
  • 06.08.2025 – 10:56

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Frau?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Frau? Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/176604 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht. Die auf dem Foto abgebildete Frau soll am 10. Mai 2025 gegen 14.30 Uhr in einem Schuhgeschäft an der Kortumstraße ...

    mehr
  • 05.08.2025 – 11:19

    POL-BO: Herner (33) sprüht Graffiti an Brückenpfeiler

    Herne (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde ein Graffitisprayer am Montagabend, 4. August, gegen 19.30 Uhr in Herne. Der 33-jährige Herner hatte unter einer Straßenbrücke an der Hertener Straße ein großflächiges Graffiti an den Brückenpfeiler gesprüht. Die Beamten nahmen die Personalien auf und stellten elf Spraydosen und eine Atemschutzmaske sicher. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren