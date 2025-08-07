Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer (58) bei Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall am Mittwochmorgen, 6. August, zog sich ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen zu.

Der Bochumer bog gegen 6.30 Uhr aus dem Kreisverkehr an der Brenscheder Straße in die Bruchstraße ein. Als er nach aktuellem Kenntnisstand aufgrund des leichten Gefälles bremsen wollte, blockierte die Vorderradbremse, so dass das Pedelec abrupt stehen blieb. Der Mann stürzte über seinen Lenker und zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bochumer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb.

