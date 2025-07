POL-IZ: 250708.1 Itzehoe: Alkoholisierter Motorradfahrer gefährdet Fußgänger und stürzt

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu Sonntag brannten in Itzehoe zwei Mülltonnen. Polizeikräfte zogen die Tonnen rechtzeitig von einer Hauswand weg und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte nahmen in Tatortnähe einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Gegen 01:10 Uhr bemerkten Passantinnen in der Stiftstraße zwei ...

mehr