Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit schwangerer Frau

Speyer (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 17:15 Uhr im Kreuzungsbereich Diakonissenstraße / Seekatzstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine PKW-Fahrerin befand sich bereits im Kreuzungsbereich, als ein Fahrer eines Kleintransporters von der Seekatzstraße über die Diakonissenstraße weiter in Richtung Schwerdstraße fahren wollte und dabei, nahezu ungebremst, mit der PKW-Fahrerin zusammenstieß. Deren PKW kippte hierdurch auf die Fahrerseite und wurde zusätzlich gegen ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Der Unfallverursacher entfernte sich hierauf unerlaubt von der Unfallstelle. Die schwangere PKW-Fahrerin musste über die Heckklappe aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde anschließend direkt in das Diakonissenkrankenhaus verbracht. Glücklicherweise erlitt die Frau nur oberflächliche Verletzungen und das ungeborene Kind (Schwangerschaft bereits im dritten Trimester) blieb unverletzt. Der Fahrer des Transporters konnte auf Grund eines abgelesenen Teilkennzeichens und der Beschreibung des Fahrzeugs, durch die verletzte PKW-Fahrerin, im Nachgang ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell