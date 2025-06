Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisiert mit dem Auto gefahren

Schifferstadt/Waldsee (ots)

Am Sonntag (15.06.25) gegen 10:50 Uhr wurde ein 40-jähriger Autofahrer im Waldspitzweg in Schifferstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend auf der Polizeidienstelle eine Blutprobe entnommen. Am Abend gegen 19:15 Uhr konnte im Rahmen der Streifenfahrt auf der L533 kurz vor Waldsee ein auffällig fahrender PKW festgestellt und kontrolliert werden. Bei dem 40-jährigen Autofahrer konnte ebenfalls Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Der Fahrer wurde anschließend mit zur Polizeidienstelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen die unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Die Führerscheine wurden sichergestellt. Gegen die beiden Fahrer kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer überprüfen.

