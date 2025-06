Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht mit lautem "Knall"

Frankenthal (ots)

Durch einen Zeugen wurde die Polizei am Sonntag, den 15.06.2025, gegen 22:36 Uhr auf ein beschädigtes Verkehrsschild hingewiesen. Dieser äußerte, dass er durch einen lauten Knall auf einen vermutlichen Verkehrsunfall im Nordring in Frankenthal aufmerksam wurde. Im Zuge des Unfalls wurde ein vor Ort befindliches Verkehrsschild beschädigt, sodass die Polizei aktuell von einer Verkehrsunfallflucht ausgeht. Das verursachende Fahrzeug soll sich hiernach unmittelbar von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Weitere Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell