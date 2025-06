Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Ein Unfallzeuge konnte beobachten wie der oder die Unfallverursachende mit dem PKW die Albert-Einstrein-Straße in Fahrtrichtung Heinrich-Heine-Straße befuhr und einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW beim Vorbeifahren am linken Außenspiegel touchierte. Der oder die Unfallverursachende riss sich hierbei den eigenen Außenspiegel vom Fahrzeug ab. Das unfallverursachende Fahrzeug soll noch kurz abgebremst worden sein, dann aber unerlaubt die Unfallörtlichkeit verlassen haben. Zwar konnte der Zeuge Angaben zum Fahrzeug, nicht jedoch zu der Person des Unfallverursachenden machen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter der 06232/137-0 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell