FW-OB: Küchenbrand in Oberhausen-Alstaden: Zwei Verletzte durch Rauchgasvergiftung

Am Freitagabend gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Wohnungsbrand in der Akazienstraße alarmiert. Ein aufmerksamer Anwohner hatte den Brand der Leitstelle gemeldet. Sofort rückten der Löschzug der Feuerwache I sowie ein weiteres Löschfahrzeug von der Feuerwache II zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte die Polizei bereits die Evakuierung des Wohnhauses eingeleitet. Insgesamt wurden die Bewohner aus drei Wohnungen in Sicherheit gebracht. Zwei Personen, die sich in der Brandwohnung befanden, erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz drang in die betroffene Wohnung ein und konnte den Brandherd schnell lokalisieren. Das Feuer war auf dem Herd in der Küche im Erdgeschoss ausgebrochen. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand mit einem C-Rohr zügig gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindert wurde. Zur Sicherheit wurden Teile der Küchendecke entfernt, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden alle drei Wohnungen, die teilweise miteinander verbunden sind, mithilfe eines Elektrolüfters entraucht. Die Bewohner der beiden unbeschädigten Wohnungen konnten im Anschluss in ihre Räume zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 30 Einsatzkräften etwa anderthalb Stunden vor Ort. Während des Einsatzes stellte die Freiwillige Feuerwehr den Grundschutz auf der Feuerwache I sicher.

