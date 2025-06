POL-PDLU: Mann beleidigt Polizeibeamte (05/1406)

Speyer (ots) - In der Nacht zum Samstag gegen 23:30 Uhr kam es zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer. Zwei Paare gerieten in der Gaststätte zunächst in verbalen Streit, wobei gegenseitige Beleidigungen ausgesprochen wurden. Im Anschluss schlug der 51-jährige Tatverdächtige dem 31-jährigen Geschädigten vor der Gaststätte mit der Faust in dessen Gesicht, sodass dieser ...

