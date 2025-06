Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kneipenschlägerei (08/1406)

Speyer (ots)

In der Nacht zum Samstag gegen 23:30 Uhr kam es zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer. Zwei Paare gerieten in der Gaststätte zunächst in verbalen Streit, wobei gegenseitige Beleidigungen ausgesprochen wurden. Im Anschluss schlug der 51-jährige Tatverdächtige dem 31-jährigen Geschädigten vor der Gaststätte mit der Faust in dessen Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Weiterhin soll eine 28-jährige Frau zugeschlagen haben. Trotz der Anwesenheit der Polizeibeamten fielen weitere Beleidigungen und die Eingangstür der Gaststätte wurde durch einen Beteiligten mutwillig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis erteilt. Zudem wurden diverse Strafverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Beleidigung eingeleitet.

