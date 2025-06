POL-PDLU: Fahren unter Drogeneinfluss

Altrip/Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag (11.06.25) von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Geschwindigkeitsmessungen in Altrip und Schifferstadt durch. Bei Messungen in Altrip an der K13 in Höhe "Auf der Au" mussten insgesamt zehn Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit kontrolliert und verwarnt werden. An der K30 in Verlängerung der Waldseer Straße in ...

