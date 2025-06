Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer durch die Polizei eingerichteten Kontrollstelle, konnte ein 38-Jähriger Autofahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten Hinweise auf den Konsum von alkoholischen Getränken erlangt werden. Auf der hiesigen Polizeidienststelle ergab ein Atemalkoholtest 0,7 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

