Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250707.1 Itzehoe: 18-Jähriger soll Mülltonnen angezündet haben

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu Sonntag brannten in Itzehoe zwei Mülltonnen. Polizeikräfte zogen die Tonnen rechtzeitig von einer Hauswand weg und verhinderten so ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser. Die Einsatzkräfte nahmen in Tatortnähe einen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 01:10 Uhr bemerkten Passantinnen in der Stiftstraße zwei brennende Mülltonnen, die direkt an der Wand eines Mehrfamilienhauses standen. Sie sahen außerdem einen Mann, der vom Brandort flüchtete.

Die alarmierten Polizeibeamten reagierten umgehend, zogen die brennenden Tonnen von der Hauswand weg und verhinderten dadurch Schäden am Gebäude. Die Feuerwehr Itzehoe löschte die brennenden Mülltonnen vollständig ab. Am Gebäude entstanden keine Schäden, jedoch brannten die Mülltonnen aus.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung trafen die Einsatzkräfte auf einen 18-jährigen Itzehoer, der im Verdacht steht, das Feuer gelegt zu haben. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. Der junge Mann verbrachte die Nacht im Gewahrsam und kam am Morgen mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell